被封為香港百變天后的梅艷芳近年因自傳電影上映，使她傳奇一生再度受到矚目，2003年她因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲，她生前曾開記者會，表示會積極對抗病魔，且不放棄對舞台的夢想，撐著病體在紅館舉行了8場演唱會，人緣極好的她場場邀到的嘉賓都是大咖，其中一場她唱到累癱，更當眾倒在劉德華懷裡，看了讓人心疼不已。

梅艷芳早年參加歌唱比賽脫穎而出，因低沉的迷人嗓音讓人印象深刻，被封為「小徐小鳳」，1986年她推出專輯《壞女孩》，內容惹議一度被禁播，但越被禁止越引發外界關注，創下了72萬張的銷售量，也將她推向天后寶座，每每開唱觀眾都爆滿，創下最年輕女歌手在紅館開唱且舉行最多場次的紀錄。

梅艷芳被封為百變女王。（圖／中時資料照片）

梅艷芳不僅舞台魅力驚人，轉往演員工作後也備受好評，1987年她以《胭脂扣》獲得第24屆金馬獎影后，同屆的影帝是以《流氓大亨》鍍金的周潤發，世紀同框畫面成為追憶。而感情方面，雖然梅艷芳在工作上發光發熱，私下她卻常遇人不淑，曾與日本男星近藤真彥交往，男方卻和別的女生曖昧，和林國斌、趙文卓分別傳過緋聞，但都因女方名氣大過男方，導致男方不敵壓力而分手。

梅艷芳曾和周潤發一起領取金馬獎影后、影帝獎項。（圖／中時資料照片）

梅艷芳最後一場演唱會時特別穿白紗，宣示嫁給舞台。（圖／翻攝自 Youtube）

2003年9月，梅艷芳開記者會宣布罹癌，她表示：「這場仗我一定打贏！」，並決定抱病開演唱會，其中一個橋段梅艷芳選擇穿上劉培基設計的婚紗演唱，她在台上表示自己這輩子認識了很多人，但都沒有人能讓她穿上白紗，於是她決定在演唱會上穿喜歡的白紗，完成了「嫁給舞台」的遺願，「這也許是我一生中最大的遺憾。但我有你們的愛，已將這遺憾填補，我把自己嫁給了音樂，嫁給了你們」，而其中一場她因體力不支倒下，劉德華便立刻上前抱住她，心痛流下淚水，據知梅艷芳身體當時已經嚴重透支，血流不止，需要戴假髮、穿尿布上台，只為留下最美好的一面。