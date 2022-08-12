炎洲集團上半年財報，旗下新洲全球(3171)、炎洲(4306)上半年每股分別賺0.60元、0.89元，展望下半年，炎洲認為，在大陸景氣放緩及海外訂單需求減少，保守看待下半年膠帶業務。

新洲前二季合併營收8.72億元，稅後淨利0.37億元，前二季EPS為0.60元；新洲上半年營運有壓，主要受台灣新冠肺炎疫情影響導致營收下滑，同時亦受通貨膨脹帶動原物料漲價影響毛利率表現，在大陸區營運方面，111年上半年因受上海新冠肺炎疫情封城影響，收款出現延遲故提列一次性呆帳損失，此舉弱化新洲全球整體獲利表現。

炎洲表示，主要膠帶業務營收在上半年因下游客戶消化庫存而較去年同期些微衰退，另外，因無建案完工交屋認列建設業務營收，造成上半年合併營收80.07億元，較去年同期下降約6%，但毛利率表現亮眼。為力抗通膨，炎洲持續力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準，故第二季單季毛利率19%，已較去年全年17%上升約2%，膠帶毛利率創近期單季新高，加上台幣貶值產生匯兌利益挹注，累計上半年EPS為0.89元。

展望下半年，炎洲評估，除下游客戶持續消化原有庫存外，亦受到大陸景氣放緩及海外訂單需求減少等因素，炎洲保守看待下半年膠帶業務營收的表現。