碳纖維複合材料大廠拓凱實業，憑藉高階自行車、球拍及安全帽等運動休閒類產品需求持續增長，上半年賺超過1個資本額，EPS攀升至11.03元，不單賺贏過去年度EPS達9.16元，還締造獲利史上新高。

拓凱12日下午將參加永豐金證券主辦線上說明會，說明上半年財報及下半年營運展望。拓凱表示，下半年進入運動休閒產業旺季，整體接單比上半年成長。

拓凱第二季合併營收26.75億元，創同期新高，營業利益7.09億元、認列匯兌收益2.81億元挹注，本期淨利7.7億元、淨利歸屬母公司7.15億元，EPS從去年同期1.99元倍數增長至7.88元，創單季新高。

拓凱上半年合併營收攀升至48.59億元，創同期新高，年成長26.77％，稅後淨利10.01億元，年增幅高達 144.96％，EPS由去年同期4.50元倍增至11.03元，締造史上新高。

拓凱表示，拓凱上半年營收成長動力，主要來自高端自行車、複材安全帽、碳纖維球拍等運動休閒產品需求持續成長。拓凱經過多次與自行車主要客戶協商，客戶同意追溯調漲去年出貨2022年款式產品售價，約500萬美元一次性收入挹注上半年營收。

全球航空旅行明顯復甦，飛機內裝產品訂單需求穩步回升，但拓凱美國子公司去年第三季結束營業，以致航太醫療產品的總體營收較去年同期下降。

拓凱強調，拓凱上半年接單與出貨，沒有受到大陸封城、俄烏戰爭等因素影響。反因營收持續推升及內部精實管理而受益，上半年營業毛利率35.45％，已回升到高標，獲利表現亮眼。

拓凱7月合併營收8.66億元，年成長31.32％，前七個月合併營收57.24億元，年成長27.44％，雙雙創同期歷史新高。