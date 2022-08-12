【LIVE直播】第4輪快篩實名制開賣規劃 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內今新增2萬1761例本土個案、228例境外移入個案，另增89例中重症、31例死亡。重症個案中，今新增3例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。

中重症與死亡個案比例。（圖／指揮中心提供）

今日本土個案以新北單日新增4376例居多，其次依序為台中2665例、桃園2429例、台北2355例、高雄1775例、台南1517例等。

與此同時，今日新增89例中重症個案，其中中症62例、重症27例，另有31例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死者為30度歲、患有酒精性胃炎及胃潰瘍的男子。

男子未接種疫苗，6月28日快篩陽確診，當日在家死亡，8月9日補通報，死因為上消化道出血性休克、新冠確診，相關資料還在蒐集中，主要死因為胃潰瘍大量出血。

重症個案中，今增3例MIS-C個案，為1歲、2歲、5歲兒童。其中的1歲男童在6月27日確診，8月4日發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐、腹瀉、四肢出疹，8月7日至急診就醫，診斷為MIS-C住院，使用類固醇治療，仍在一般病房治療中。

2歲女童則在6月18日確診 ，8月6日起發燒、皮疹、右頸腫痛、嘔吐、胃口變差，8月8日住院檢查，因頸部淋巴結腫、結膜炎、草莓舌、發炎指數升高，診斷MIS-C，給予類固醇免疫球蛋白治療，在一般病房治療中。

另1名5歲男童曾接種1劑疫苗，6月23日確診，8月4日起發燒、咳嗽喉、嚨痛、頭痛、肌肉酸痛，8月6日到急診，懷疑細支氣管炎住院，住院後持續高燒頭痛，又出現腹痛、結膜炎、全身紅疹血壓偏低，MIS-C，給予類固醇、免疫球蛋白治療，在一般病房治療中。截至目前，國內共累計162例兒童重症個案，其中MIS-C累計93例，死亡則維持27例。