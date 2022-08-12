根據房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公布，本周30年期固定房貸利率從前一周的4.99％上揚至5.22％，儘管低於今年高點，但仍遠超過一年前不到3％的水準。

隨著美國今年啟動升息，房貸利率也節節攀高，上周甫獲紓緩降至5％以下，如今又重返5％，意味每月比去年多付數百美元利息的借款人難有喘息機會。

美國抵押貸款銀行協會資料顯示，5月房貸本金加利息支出中值接近1,900美元，反觀去年同期僅1,325美元。