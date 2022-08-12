十三行博物館打造「土偶星球」，不僅在新北市兒童藝術節「怪獸宇宙」中震撼登場，館方也邀請大家一起來當造物主，發揮創意，利用輕黏土捏塑具有考古文物特色的「史前怪獸」，且與博物館提供的科幻場景拍照，就有機會得到精彩的考古繪本以及可愛的土偶造型文創商品。

對此，十三行博物館特別拍攝教學影片，指導民眾如何製作「青銅怪」、「格紋陶怪」、「人面陶怪」這3款「史前怪獸」，且為了讓拍照效果呈現魔幻的「宇宙感」，館方還設計精美的土偶星球背景圖提供下載，讓民眾可以自行打造專屬的迷你科幻場景。

館方表示，即日起至8月28日止，只要在十三行博物館粉專的指定活動貼文留言區，上傳作品照，即可獲得抽獎資格，獎品包括日前得到文化部「中小學生讀物選介」肯定的《第十三號事件簿-你所不知道的十三行》繪本，以及土偶造型餐具、吊飾，預計8月29日公布抽獎結果。

館方指出，八月份的十三行非常熱鬧，除了線上的「土偶星球」活動之外，親自來到博物館，還有許多有趣的手作活動可以參與；即日起至8月28日間，每天安排3場次「玩物SUN志 — 手做小物DIY」，平日DIY有「輕質土磁鐵」、「型染杯墊」、「葉子拼貼胸章」，體驗價只要20元，週末假日則DIY「Say hi！土偶香皂DIY」，優惠體驗價60元。