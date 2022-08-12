北京日報用戶端12日報導，香港2019年11月修例風波期間，70歲男清潔工羅長清（羅伯）被用磚塊擊中頭部後死亡案。兩名涉案男子因無法證明直接動手致被害人於死，今年7月被裁定暴動罪成，香港高等法院原訟庭法官杜麗冰經提取兩人的背景報告後，12日早判處其各監禁5年半。

兩名被告分別為現年19歲劉子龍和18歲陳彥廷，案發時前者無業，後者就讀文憑課程。2019年11月，兩人涉在新界上水北區大會堂外參與堵路等暴力活動。其間，「羅伯」被黑衣人扔磚砸中倒地，送醫院後於第二天離世，是首名在修例風波暴力事件中死亡的無辜平民；另一名63歲男子X則左眼受傷。

劉、陳二人原本被控謀殺、有意圖傷人及暴動罪嫌，但開審後因證據不足，控方改控兩人誤殺罪。陪審團經退庭商議後，裁定兩人誤殺和有意圖傷人罪不成立，暴動罪則成立。

另據港媒報導，法官杜麗冰判刑時指，兩名被告響應網上號召有預謀地到場拆磚堵路，卻未預見事件的嚴重性，暴動罪案件必須判處阻嚇性的懲罰，考慮兩人年輕且缺乏成人的適當指導，判囚5年半。據悉，兩人已關押候審多時，獲刑5年半後，加上獄中扣減刑期，預計將於明年年底服刑完畢。