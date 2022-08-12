和平警分局為維護中橫交通安全，採取宣導、執法雙管齊下方式。（警方提供）

中橫公路台8線為大梨山地區蔬果運輸及居民通行要道，由於沿山勢而建，路幅狹小蜿蜒，駕駛人常為趕時間違規跨越雙黃線。和平警分局持續加強取締車輛超速、超載、不依規定駛入來車道等違規，並宣導大型車駕駛充分休息後再上路，勿疲勞駕駛，盼有效防制發生交通事故。

台8線梨山至和平路段等均為長下坡路段，又近期為梨山地區蔬果產季，大型車輛進出較以往頻繁。由於駕駛人常為趕時間違規跨越雙黃線，不依規定駛入來車道、超速、超載，致影響中橫公路用路安全。

和平警分局表示，將持續在台8線架設移動式測速照像機、攝影機，加強取締違規超速車輛與跨越雙黃線駛入來車道、超載及酒後駕車等重大違規行為。另特別提醒，超速、超載等違規行為依規定記點：6個月內記滿6點吊扣駕照1個月，1年內吊扣2次，再違反者吊銷駕照，請確實遵守交通規則，以維用路安全。

和平警分局呼籲駕駛人，請依道路速限行駛、勿超載，若遇長下坡請採「降檔」方式，藉由引擎煞車來減速，並配合「點煞」踩放煞車進行氣壓煞車，才不會造成來令片過熱導致煞車失靈，如果下坡時遇到煞車失靈，第一步需先降檔讓引擎煞車產生作用、同時也需拉起手煞車，若仍無法停車，最後利用車身摩擦山壁、路旁車輛和牆壁或將輪胎駛入路旁水溝等，來幫助停車將損害減至最低。