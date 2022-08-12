民進黨桃園市長參選人林智堅因論文涉抄襲，投下退選震撼彈，對此民眾黨新竹市長參選人高虹安表示尊重母校台大學術倫理委員會的決定，並批評林智堅在論文事件上死不認錯、硬拗到底，難以教育下一代正確價值觀，她認為林智堅做了「很不好的示範」，就算蔡英文總統下令捍衛他的情白，也沒辦法挽救形象。

12日中午傳出林智堅將退出桃園市長選戰，由鄭運鵬上場代打，高虹安表示一切先等民進黨正式公布為主。此次論文門的事件，台灣大學學術倫理委員會已經做出撤銷學位的判定，她非常尊重母校台灣大學的決定。

高虹安表示，先前蔡英文總統下令全黨捍衛林智堅清白，也不乏看到綠營人士對這決定不諒解。此次林智堅決定退選，高虹安認為代表背後的因素是不要跟社會對幹、不要跟台大對幹，若社會大眾對論文抄襲案件心有定見，即便民進黨全黨護1人、蔡英文已下令保護捍衛清白，都沒有辦法挽救林智堅在社會大眾心中的形象，「早知如此何必當初。」

高虹安表示，她重視的是任何人，特別是政治人物、公眾人物犯錯以後的態度，有錯就承認錯誤，改過就是了，但公眾人物死不認錯、硬拗到底，絕對不是台灣社會的核心價值，難以教育下一代正確價值觀，是很不好的示範，她呼籲民進黨應該要正視這一點。