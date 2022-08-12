53歲好萊塢女星安海契（Anne Heche）曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等作品，本月6日驚傳她在洛杉磯發生嚴重車禍，她所開的Mini Cooper突然失控撞上民眾的住宅，當場導致車輛起火，送醫搶救6日後狀況仍不理想，外媒稍早報導她已被宣判腦死，家屬將按照她的遺願捐贈器官。

據《CNN》報導，安海契的家人稍早發布聲明說明安海契目前的病情狀況，表示：「不幸的是，由於她的意外，安海契受到了嚴重的缺氧性腦損傷，目前仍處於昏迷狀態，病情危急，預估她應該不能存活下來」，又因為安海契曾同意器官捐贈，家人將請醫師評估她之後是否有可捐贈的器官。

安海契的家人進一步表示，安海契先前樂於分享正能量，「除了她非凡的才華，她更將傳播善意與快樂視為一生重要的工作，尤其是對於她愛的人們」，希望外界能永遠記得她的勇敢、誠實、和身為名人所締造的光芒。

台灣時間6日、洛杉磯當地時間5日下午時，安海契在洛杉磯發生嚴重車禍，撞上民眾的停車場後又接連撞到民宅，導致車體立即爆炸起火，從《TMZ》拍攝到她送醫搶救的影片中可見她身上有多處燒傷，兩天前安海契的發言人坦言情況不樂觀，她的肺部嚴重受損，需要靠呼吸器維生，未料今傳出被判定腦死，讓許多影迷都十分遺憾。