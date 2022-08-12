PTT網友發文、留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」，被台大認證抄襲並撤銷碩士學位，今（12）日中午更傳出林將退選改由立委鄭運鵬頂替上陣。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航昨日爆料，綠營民代竟「大規模的退通告」，讓他直呼論文門真的「太難辯護了！」此消息引熱議，引發PTT網友熱議。

周偉航昨日晚間10時許開了名為「全國都挺林智堅」的直播，周在直播中爆料，民進黨民代大規模的退通告，他們不只沒到總統蔡英文和林智堅的臉書下按讚，也幾乎退光所有通告，目的就是不想上政論節目去幫林辯護，因為「太難辯護了！」更點名連鄭運鵬也「龜縮起來」。

網友將周偉航的說法轉分享至PTT論壇，直呼「笑死！何苦啊DPP？」此文迅速掀起熱烈討論。網友紛紛留言：「哈哈哈哈哈哈，EE繼續挺啊」、「連蔡EE昨天的文都沒有黨內的人去留言了」、「黨內反彈一定很大」、「躲什麼？就是要看大型翻車現場」、「大家集體下車了」。

也有網友認為：「誰上車誰就終身烙印對幹台大」、「這次沒有什麼左派進步光環護身了，完全是自己權力平衡的私心自用」、「綠營的很清楚啦 撞台大必死無疑」、「2018時蔡英文聲望比賴低，蔡都忘了這些人會跑？」「小英要被小智害到提前跛腳了」。