民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門風暴，民進黨中央今召開臨時選對會，傳林智堅將「主動退選」桃園市長。民眾黨立委蔡壁如直批，蔡英文總統下令全黨挺堅挺到退選，簡直是全盤皆輸。民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安直言，這件事最應該重視的是政治人物犯錯之後的態度，死不認錯絕不是台灣的核心價值，她點名民進黨在位有權勢的人須正視。

蔡壁如表示，在民進黨黨主席蔡英文超強硬的「挺堅」意志下，綠營官員、民代、名嘴，毫無節操、沒有廉恥、不分是非，把台灣人一直以來奉行道德標準踩在地上。但現在傳出民進黨召開臨時選對會，有意換堅止血，避免「一屍五命」，但無論如何，血流成河已是事實，民進黨為了選舉，機關算盡，如果只是為了選票的考量，宣布「換堅」，而不是真心為了挽救台灣的道德底線，恐怕還是會落到一個全盤皆輸的局面。

蔡壁如直言，退選與否是林智堅的個人選擇，也不一定要有台大碩士學位，才能參選市長。會不會是一個好市長，跟學歷也不一定正相關。但林智堅退選，卻仍然硬拗說是政治迫害，這可不是真的負責。政治人物是社會大眾的焦點，更是容易影響年輕學子的角色，難道我們的社會要鼓勵硬拗、逃避、永不認錯的風氣嗎？

蔡壁如最後指出，今天林智堅如果願意面對自己過去犯下的錯誤，該做的不止是退選，而是向大眾致歉，向過去曾經支持他、相信他的人道歉，才是正道！

高虹安也表示，林智堅的論文門事件，台大學倫會已經做出決定，她也非常尊重，但是更應該重視的是任何人，特別是政治人物、公眾人物犯錯以後的態度；死不認錯、硬拗到底，絕對不是我們台灣社會的核心價值，這會嚴重影響大家對小孩的教育。我個人認為有錯就承認錯誤，改過就是了。如果公眾人物死不認錯、硬拗到底，以後怎麼教育下一代正確的價值觀呢？這真的是很不好的示範。

高虹安最後表示，希望民進黨在位有權勢的人，應該要正視這一點。