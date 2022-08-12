顏男、何男販賣機上何給民眾，並附上應用程式，開啟程式就能收看曾男竊取的第4台頻道。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

曾男竊訊的機台。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新北市42歲曾姓男子於2013年間架設竊訊機房，專門竊取第4台業主播放頻道，再將盜錄後販賣給數間飯店、汽車旅館業者，並在去年與機上盒經銷商24歲顏男、37歲何男2人合作，曾男將訊號源給顏、何男，2人再向購買機上盒民眾提供網址下載應用程式，就能收看曾男盜錄頻道。警方去年9月獲報，經循線追查下，月前將3人逮捕，警方依著作權法移送法辦。經計算顏男、何男不法所得20萬元，曾男9年來則高達5000萬元。

曾男於2013年在網路上購買伺服器、數位訊號源轉發器等盜錄相關設備，在新北市土城區架設竊訊機房，再申裝合法第4台有線電視並盜錄其訊號源，盜錄完後賣給至數間飯店、旅館使用。

保二刑大偵三隊於2021年9月間發現有非法訊號源，經過多月循線追查下，發現此非法訊號源來自土城區的民宅內，隨後鎖定民宅內的曾男，另外還調查出同年6月曾男與機上盒經銷商顏男、何男合作，顏男等人販賣機上盒時，提供購買用戶下載「環球TV」及「臺灣大小事」應用程式網址，下載後開啟程式就能收看曾男竊取的第4台頻道。

警方循線追查下，鎖定土城區曾男竊訊機房、顏男與何男所在高雄楠梓區及鼓山區等地，於今年4月6日同步搜索，逮捕曾男、顏男、何男3人，並查扣DreamTV等機上盒295台、伺服器15台、UPS不斷電系統6台、數位訊號源轉發器6台、數據機6台等證物。

總計國內電視台業者民視、東森、TVBS、三立、中天、八大、非凡、超級傳播等16家，共116台影音節目遭到盜錄。

據了解，曾男將盜錄的節目賣給基隆、新北、桃園等9家飯店、旅館業者，依營業規模簽訂每月5880至28938元，經計算曾男9年不法獲利高達5000萬元；而顏男、何男以3300至4580元販賣機上盒，不法所得為20萬元。警方依著作權法將3人移送新北地方檢察署、橋頭地檢署偵辦。另外與曾男簽訂的9家飯店、旅館業者暫時列為證人，待檢方後續認定是否有涉刑責。