氣象局針對10縣市發布大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局今（12日）針對苗栗及中南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。大雨特報：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局針對高雄市、臺南市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至 15 時 45 分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另今日各地天氣高溫炎熱，氣象局在今天中午前後發布高溫資訊，台東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；新北市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、南投縣地區為黃色燈號。

氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。