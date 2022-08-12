許多人一聽到長「疔仔」就臉色大變，因為不只會坐立難安，嚴重還可能危及性命。皮膚科醫師陳昱璁近日在臉書粉專PO文分享案例，指出一名患者除了大腿和臀部有許多小顆粒的紅腫之外，在大腿臀部交界處還有一顆小籠包般大小、有濃液的紅腫塊，緊急透過手術引流出大量膿汁，並給予抗生素，總算於2周後順利癒合。對此，陳昱璁特別分享5撇步，預防毛囊炎找上門。

陳昱璁指出，毛囊炎（Folliculitis）最常是由感染、發炎所引起，多半是細菌性毛囊炎，初期是沒有膿皰的紅色突起狀，如果沒有採取治療，有些人會在1周後逐漸復原。如果連同毛囊周圍的組織也感染發炎，那就是「癤」，俗稱疔仔；而數個癤聚在一起就會形成「癰」，指的是周遭多個毛囊同時發炎結成一大顆，並可能有紅腫、膿液及疼痛，容易因為輕微的外傷、摩擦而破裂，不加以積極治療，更會併發嚴重的皮膚感染，如蜂窩性組織炎。

陳昱璁說，癰的外觀是多開口性的膿腫，除了皮膚腫脹、多孔性流膿，還會有周圍的壞死組織產生，而且常見於糖尿病、免疫力功能低下者，若延遲就醫可能會危及性命。所以癰的治療一定要使用口服抗生素及手術，對於不健康的組織都要切開排膿和清創，由於傷口可能會很大，有些人需要再做縫合或進行皮膚移植，對患者而言十分折磨。

陳昱璁表示，細菌性毛囊炎常出現在容易出汗、悶熱或常受衣物摩擦的地方，如頭皮、臉頰、頸部、背部、腋下、大腿或臀部，一般都是採取塗抹或口服抗生素治療，而抗生素治療則必須經過醫師診斷評估，至於面積較大或病況嚴重者就會改靜脈注射抗生素，患部引流出的膿液可以透過細菌培養，調整適合的抗生素治療。

針對容易發生毛囊炎的患者，陳昱璁分享5點建議，首先是常保皮膚清潔，運動後立刻擦乾汗水並清潔身體；其次是減少刮毛，必要時採用正確的除毛方式，勤換除毛刀片；第三，避免使用過度油膩的保養品、髮膠或髮蠟，減少毛孔阻塞；第四，養成規律的作息，少吃刺激性食物；最後是避免用手摳抓毛囊炎或腫脹處。

陳昱璁提醒，台灣夏季溼熱，若穿著的衣物使皮膚長期悶濕不通風，就很容易引起毛囊炎，切忌自行動手擠破膿皰，以免引起更嚴重的症狀，只有極少數的患者會有菌血症而引發敗血症，造成休克或死亡的可能。因此若出現毛囊炎，且數天後症狀變嚴重，請務必盡快到皮膚科就診治療。