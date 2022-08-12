台南市議會定期會12日安排市府教育局業務報告時，市議員李宗翰出示一段影片，內有某私立國中教師對學生怒吼，「你最好去自殺，走啊！陪你去！」、「只是因為數學考不好你就想去死」等對話，要求教育局調查該師有無霸凌學生？教育局長鄭新輝認為，是否構成霸凌還需了解案情全貌，但從對話內容來看，教師的管教方式並不適當，應該要有更好的做法。

李宗翰表示，從影片中老師強調，「我最討厭你動不動就告訴老師我想去死，我想自殺」，以及「你不是第一次了，你知道嗎？」等內容，應該可以了解學生反映自己的狀態，應該不是第一次了。

李宗翰還說，為人師長，情緒的管理很重要，影片中學生已經表示，「我都道歉了」、「我想要在這裡靜一靜」、「我都想要自殺了，為什麼不讓我靜一靜」，但老師不僅沒有從旁協助，甚至還搧風點火揚言帶學生一起去死，代表老師的作為可能無助於學生，甚至還可能加害學生。

李宗翰強調，該私校曾被檢舉暑期課程超過法定標準，還因此先向學生家長表示，「這次暑期課輔調整造成家長不便，非常抱歉」，但卻把理由推成業界常態，甚至說這種事叫做不告不理，顯見該校管理也出了很大的問題，不只對於違法狀況不知悔改，語意中還認為之後沒有人舉發就可以繼續下去。

鄭新輝答詢指出，從影片中的對話內容來看，該教師的管理技巧不夠好，缺乏同理心，情緒管理也需加強，但是否構成霸凌？還需要掌握事件的全貌才能判斷，將派員前往學校進一步了解。

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