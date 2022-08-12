法國插畫家桑貝於8月11日辭世，享壽89歲。桑貝的20多部作品被譯成多種文字，在全球幾十個國家流傳，他筆下創造的角色，包含《小淘氣尼古拉》、《馬塞林為什麼會臉紅》主人翁，台灣讀者也很熟悉。

桑貝的畫作往往幽田火戈戈大中帶著反諷，表現人性的天真與頑劣，他也曾表示，自己的畫從不記錄現實，更注意想像而不是觀察。他與《紐約客》多年的合作，也奠下他為人熟知的風格，廖廖幾筆和幾抹色彩，就拼湊出一個景象。

桑貝曾在訪談錄中談到自己的童年經驗，拮据的生活、爭吵的父母，不停的搬家⋯⋯而桑貝在日復一日的焦灼中為自己打造了一個平行世界，在漫畫中他對童年的不悅輕描淡寫，以一個頑皮孩童的視角，戲謔地看待成人世界。

桑貝最知名的作品《小淘氣尼古拉》是由他與勒內·戈西尼共同創作，該系列在全球售出超過1500萬冊，另外他也曾為諾貝爾文學獎得主莫迪亞諾的《戴眼鏡的女孩》，以及徐四金《夏先生的故事》繪製插畫。