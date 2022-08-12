苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金，苗栗縣長徐耀昌贈送柔道帶紀念。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金，舉起我國國旗上台領獎。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金，讓大隊長曹春風為他自豪。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金，苗栗縣長徐耀昌在陳顥瀚的人形立牌上簽名留念。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金，身兼苗栗縣義消總隊長的縣議長鍾東錦為他喝采。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金2銀1 銅，成績驚人。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局第2大隊隊員陳顥瀚代表我國參加世界警消運動會勇奪5金。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局隊員陳顥瀚代表我國參加世界運動會勇奪5面金牌後，自拍影片回報喜訊。

苗栗縣消防局第2大隊隊員許顥瀚從國小3年級就投入柔道世界，一路自力苦練，後來還加學角力、柔術2項目，今年7月，許顥瀚代表我國參加世界警消運動會，一口氣拿下柔道、角力及柔術等3項五種賽事驚人5金成績，苗栗縣長徐耀昌12日召見嘉勉許員為苗栗爭光，頒贈獎金鼓勵許顥瀚再接再厲。

來自彰化縣鹿港鎮的許顥瀚，今年26歲，他從小就對柔道有興趣，小3進入當地道館學柔道後，一路自行苦練不輟，中間還加學角力、柔術等2項目。警專畢業後分發至苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊服務，依然利用勤餘時間在分隊後方空地苦練體能，還得經常往返台中體大、新竹等地找尋強手對練技巧。

消防隊常年訓練中雖然不包括柔道等課目，但許顥瀚的自我體能操練卻是超過隊上一般常訓要求強度，連大隊長曹春風都欽佩他嚴格自我要求的精神，鼓勵許顥瀚全力以赴，超強的體能也讓許顥瀚執勤中，雖然背負著重達2、30公斤的裝備，仍是游刃有餘。

2018年，許顥瀚曾自費前往南韓參加世界警消運動會贏得銅牌，隔年正式代表國家參加世界警消運動會，為我國抱回1金2銀2銅。今年7月他再次加入國家代表隊，參加在荷蘭鹿特丹舉行的世界警消運動會，再上一層樓，一口氣拿下5金2銀1銅的驚人成績，成為全場獲得最多金牌的選手。

許顥瀚本身是屬60公斤級，是男子柔道的最輕量級，他一共報名參加柔道、角力及柔術等3項5種賽事，全部奪金，他還越級參加另外3個比賽，拿下2銀一銅獎牌，成為這次世界警消運動會的最大贏家。

據悉，這次世界警消運動會共有66個國家、近萬名選手參賽，我國警消代表隊共28人，共拿下44金28銀24銅共96面獎牌，成績相當傲人。

許顥瀚賽後返國居隔，赫然發現確診新冠肺炎，經自我居隔後，喉嚨一度不適，但經過休息調養後，已無大礙，並恢復正常勤務，未來他期許自己還能繼續代表國家參加警消運動會，繼續為國爭光。

苗栗縣長徐耀昌與身兼苗栗縣義消總隊長的縣議長鍾錦，12日上午在縣府召見許顥瀚，頒發獎勵金3萬6000元及紀念黑帶1條，感謝許員的付出。許員回贈縣長「世界警政消防運動會」紀念Polo衫及大會吉祥物，感謝縣長對消防同仁的支持與照顧。