共軍穿越台海中線恐「常態化」，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，中共中央軍委可能已將在台灣海峽南北兩端跨越中線實施演訓的權限下放給戰區，而戰區演習又往往太過強調「實戰性」，這將使日後在台灣海峽引爆危機的可能性明顯增加。

揭仲指出，在10日下午《新華社》發布的消息中，還特別指出戰區部隊將「常態組織台海方向戰備警巡」；這可能代表中共中央軍委已經比照西南海空域，授權東部戰區與南部戰區，可經由一定的程序，在距離台灣本島較遠的海峽中線北端或南端海空域，自行規劃執行派遣機艦越過中線實施演訓。至於在距台灣本島較近的區域跨越中線，或是在中線以東滯留超過一定時間的行動，研判短期內還是由中央軍委直接管制。

揭仲說，由於共軍戰區所規劃實施的演習，往往太過強調「實戰性」，忽略在距台灣本島不遠的海空域執行高實戰性演習的風險，特別是在「中線默契」被推翻後，在國軍或共軍第一線人員眼中，對方的行動已充滿極高「不可預測性」，大幅增加雙方機艦短兵相接的過程中，發生意外，甚至「擦搶走火」、引爆各方都未預期之軍事衝突的風險。

揭仲另外指出，在中共片面推翻「中線默契」後，則我方所要擔心的，除共軍機艦可能常態化在中線以東演訓外，就連中共的海上民兵、海警甚至海巡所屬的船艦，也不排除會跟進在中線以東，常態性的實施執法與訓練；讓情況可能對我方更棘手的是，中共甚至不排除會結合漁船、海上民兵、海警與共軍，在中線以東進行所謂的「聯合維權」行動或操演。由於我方海巡署與國軍面對這些身分不同的中共船隻時，在可採取的手段、相關行動程序與法律授權等方面，都各有不同，使整個應對行動變得極端複雜。

面對中共推翻「中線默契」後可能採取的行動，與隨之而來的風險，揭仲認為我方在近期內除了國軍和海巡必須加緊修訂檢討既有的應變計畫，相關單位也應盤點現行法規，特別是與國軍執行「非戰爭軍事行動」相關的法律依據與執行程序，使日後在第一線面對中共機艦執勤人員能有完整的法律授權、明確的行動程序，與在正當執行勤務的狀況下，相關民事與刑事責任的豁免。