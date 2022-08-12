今天是「國際青年日」，民進黨新北市長參選人林佳龍今在臉書提出三大青年政策，將成立學生社團辦公室、培育青年世代領導力，推動青年設計基地、扶持青年多元文化發展，補助青年創業、培育新世代新創人才，他說，除了地方選舉這場仗必須打贏，並希望大家一起支持年底的 18歲公民權的複決，蓋下同意票，還權於青年，讓台灣民主向下扎根。

林佳龍表示，相信年輕人，相信他們的決定，台灣民主要再升級，支持18歲公民權就是民主再進步的指標，修憲這一步，走得如此不容易，必須把握機會，為年輕朋友爭取投票的機會，每一次選舉，都關係台灣的未來，而台灣的未來，年輕人應該有決定權。

林佳龍說，以新北為例，有超過 7 萬 3 千位青年，他們年滿 18 歲、未滿 20 歲，受限於憲法而無法透過選票表達意見、行使完整公民權利。為提升青年政治參與的動力、深化台灣民主的價值、讓下一個世代可以更自由、更有活力的翻轉這座城市，他不只會全力支持 18 歲公民權的複決，更要以實際的政策和行動，支持新北青年的社會參與及國際參與！

他承諾，未來當選，將會為這座城市的年輕人打造夢想的空間。新北大翻新，我們將邀請年輕朋友一起來參與城市的發展。