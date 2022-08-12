高雄市政府繼網羅三立主播張硯卿出任發言人後，今天又增添一名主播級美女發言人周璟瑜，上午她跟隨市長陳其邁視察大寮公共托育中心，陳其邁形容周璟瑜是「我們高雄的女孩」，周璟瑜說，回娘家上班這願望想了11年，謝謝市長幫她實現這個願望。

陳其邁今天上午受訪時特別介紹周景瑜，他表示，璟瑜是我們高雄的女孩，鳳新高中畢業之後到中正大學就讀政治系，在三立和台視都有豐富的經驗，也是台視主播，也採訪過香港反送中跟兩韓峰會，所以不管是在新聞採訪過去的表現都受大家肯定，市府也藉助璟瑜的長才，希望能夠來協助推動市政及做城市行銷。

周璟瑜表示，今天新生報到第一天，非常榮幸可以加入高雄市府團隊，高雄女孩回娘家上班，這個願望想了11年，謝謝市長幫她實現這個願望。

周璟瑜說，她非常榮幸也很開心可以在此跟大家見面，在媒體生涯11年時間，她相信她可以發揮所長來，讓高雄市府的團隊可以愈來越好，而且可以讓更多人知道高雄市是一個宜居城市，包括今天到大寮育兒資源中心，托育政策越來越成熟，也歡迎有更多人來高雄居住，甚至在高雄生活，大家一起讓高雄變更好。