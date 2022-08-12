在民進黨臨時選對會結束後，林智堅搭車離開總統官邸。（姚志平攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅12日傳出退選，對此林耕仁表示，蔡英文總統先前下令全黨挺智堅，但現在拋棄卻不手軟，非常不留情，他也認為，如果林智堅退選，當初因林智堅強力推薦而參選的沈慧虹，是否也該跟林智堅一樣「知所進退」。

林耕仁指出，林智堅的論文被台大審定是抄襲，蔡英文日前還下令全黨挺智堅，甚至不挺林智堅的還會被打為中共同路人，這樣的操作模式，無法被人民接受。

他認為，如果林智堅退選，也證明他過去對於論文的辯駁都站不住腳，蔡英文現在換堅的作法其實就是止血、切割，讓傷害不再擴大的作法，而昨日全黨挺智堅、今日拋棄不手軟，非常不留情。

林耕仁也批評，這陣子全民浪費多少社會資源在關注林智堅，從發生到現在還是不斷在硬拗，甚至還聲稱自己是受害人，這實在非常顛覆人民的三觀。

此外，林耕仁也說，沈慧虹對林智堅的論文始終力挺到底，新竹市民也都看到兩人一起辭職落跑，一起聲稱論文沒抄襲，嚴重傷害新竹市民的情感和信任，那如果林智堅退選，當初因林智堅強力推薦而參選的沈慧虹，是不是也應該跟林智堅一樣「知所進退」。