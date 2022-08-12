雲林縣文旦柚首發上市，與MUJI無印良品合作前進高雄岡山。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣文旦柚首發上市，與MUJI無印良品合作前進高雄岡山。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

中秋將近，雲林縣斗六文旦進入採收期，雲林縣政府媒合產地團體與MUJI無印良品合作，首發於高雄岡山店第1家的路面店上架，MUJI無印良品台北美麗華旗艦店也同步上架，為雲林斗六文旦銷售開啟新通路。

MUJI無印良品高雄岡山路面店，於本月8日開幕，以「食與憩」為主題，集結多項台灣無印良品獨家服務，包括首間路面店服務大突破，700坪的高雄岡山門市是全台規模「最大」的無印良品店。

雲林縣長張麗善表示，雲林文旦面積約250公頃，產量約5000公噸，雖占全台比重不高，但品質絕對是名列前茅，為減少大陸禁止進口衝擊，縣府持續媒合更多通路協助縣內文旦銷售，這次在MUJI無印良品高雄岡山店上架的雲林文旦柚以「內在美」為主軸，不只品質絕佳更具備產銷履歷，以優惠的價格直擊消費者的味蕾。

雲林斗六文旦柚其特點為外表油胞光滑細緻、果肉細密軟Q的口感、多汁且酸甜比完美，品嘗後鼻腔充盈著文旦柚特有的清香，口中生津回甘，絕對可以帶給消費者對文旦柚不同的觀點，原來文旦柚是這麼精緻的農產品。

雲林縣政府農業處說，MUJI無印良品自成立之初，始終稟持著嚴選良質的素材、捨棄不必要的流程、簡單化的包裝3項堅持，用心製作「價位合理的商品」。本次雲林文旦柚與MUJI無印良品合作重點，減去不必要的包裝，為裸裝無包裝僅貼上產銷履歷QRCode及結帳條碼，讓消費者無負擔的採購，只需要拿取家庭食用所需的分量，不用為了大包裝無法於賞味期限吃完產生的剩食問題煩惱。

農業處指出，此次合作上架也希望將農產採購融入生活中，希望文旦柚不僅僅是節慶食品，也是日常生活中任何時候都適合食用的在地絕佳良品。