嘉義縣家畜疾病防治所今舉辦一場別開生面的「獸魂碑」中元感恩祈福祭典，供桌上擺滿牧草、犬貓罐頭、動物飼料等各式動物食品。（呂妍庭攝）

嘉義縣家畜疾病防治所今舉辦一場別開生面的「獸魂碑」中元感恩祈福祭典，供桌上擺滿牧草、犬貓罐頭、動物飼料等各式動物食品。（呂妍庭攝）

動物生靈也有專屬的中元普度！嘉義縣家畜疾病防治所今舉辦一場別開生面的「獸魂碑」中元感恩祈福祭典。（呂妍庭攝）

動物生靈也有專屬的中元普度！嘉義縣家畜疾病防治所今舉辦一場別開生面的「獸魂碑」中元感恩祈福祭典，供桌上擺滿牧草、犬貓罐頭、動物飼料等各式動物食品，澎湃擺滿桌，要讓動物亡靈好好享用一頓美味大餐。

有別於一般以「人」為對象的普度供品，家畜所供桌擺滿琳瑯滿目的動物食物，有動物飼料、罐頭、牧草、鹽磚、苜蓿、麥片、人工乳等等，場景特殊又罕見，吉時一到，在嘉義縣長翁章梁帶領下，家畜所防疫人員、嘉義大學、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動保團體與各產業團體代表等，產官學界一同在獸魂碑前祭拜，願台灣能免於動物浩劫，免於災難。

翁章梁說，家畜所平日執行動物醫療與緊急救援，但有時卻像是劊子手，一旦爆發動物疫情，必須執行撲殺與屍體處理作業，早期台灣人連殺豬屠房都要立碑安撫犧牲生靈與撫慰人心，這座設立在家畜所後方的獸魂碑有其重要意義，大家懷著感恩的心參加獸魂碑中元普度，產官學全體一心，齊心感謝獸魂，祈求萬物生靈平安無災。

家畜所長林珮如表示，「獸魂碑」是家畜所鎮所之寶，同仁們都說它是家畜所的神奇寶貝，自她上任後重新整理獸魂碑，並委由一位同仁擔任「碑主」，如廟公般瞻前顧後，負責環境清潔維護，歷年中元節祭拜畜牧養殖業者、學術界、各鄉鎮市公所與退休防疫人員與產業團體都自發性參與普度，甚至由養殖業者黃毓升擔任祭拜典禮的司儀。

林珮如說，除1年1度中元普度，每個月農曆初二、十六，她都帶領同仁以尊重生命與感恩的心誠心祭拜，供品也全數捐給慈善團體做公益。

行政院政務顧問林秋桂表示，她每都會來參加動物界的中元普度，這場活動凝聚了畜牧漁界的產業共識與交流，業界甚至提供自家產品手路菜當供品，縣府 對動物生靈的重視與用心，令人感動。