香港女星「靚靚」袁詠儀1990年奪港姐冠軍，此後進入演藝圈並2度獲金像獎，卻被傳連續得罪圈內2位超大咖演員，其中成龍曾爆料袁詠儀耍大牌，批她有「大頭症」，電影拍完後請她補錄台詞，卻一直不見蹤影，因此下令封殺她，遭封殺後她幾乎沒有片約，窮到和家人14年來只能租房。

袁詠儀1990年獲封港姐冠軍後進入娛樂圈，1992年就出演就憑電影處女作《阿飛與阿基》奪香港電影金像獎最佳新人獎，1993年主演電影《新不了情》獲第13屆香港電影金像獎最佳女主角獎，演藝之路可謂順風順水，而她1995年正處於巔峰期時與成龍合作主演電影《霹靂火》，但隨後成龍就爆料她耍大牌行徑，電影拍攝完畢後，請她補錄台詞卻不配合，因此下達封殺令，直接舉報她到香港導演協會，兩人由此斷交22年。

除成龍以外，袁詠儀更被傳與星爺「周星馳」的不和傳聞，她被指在1994年與周星馳合作《凌凌漆大戰金鎗客》後，即宣佈與星爺風格不同，2人不用再合作，口不擇言觸怒了周星馳，對此她喊冤，稱當時自己是新人，不可能講出這樣的的話，還說非常高興與周星馳合作，但這個謠言一傳就是20年，且2人此後再未有合作。

袁詠儀在被封殺期間幾乎沒有片約，和家人14年窮到只能租房，此後袁詠儀澄清稱剛好沒接到成龍電話，並不是已讀不回，此後就收到被成龍大哥封殺的的消息，她稱不知道自己得罪了大哥，直至2017年，曾志偉與老公張智霖以及成龍一起吃飯時，她詢問是否能夠出席，雙方時隔22年再見，一笑泯恩仇，2人冰釋前嫌後，她還獲得2人合作電影《霹靂火》的底片珍藏。