育成社福基金會與萊爾富今年再度攜手，於7月13日至10月11日推出「門市發票捐」，邀請社會大眾一起參與「憨兒就業能力的培訓計畫」。（育成基金會提供／林良齊台北傳真）

育成社福基金會與萊爾富今年再度攜手，於7月13日至10月11日推出「門市發票捐」，邀請社會大眾一起參與「憨兒就業能力的培訓計畫」，育成20多年來開辦了五家庇護工場，提供憨兒安全的就業環境，分別有烘焙、包裝、洗車中心、印刷裝訂、餐廳及賣場，協助1000多名心智障礙者就業。

育成社福基金會董事長陳節如表示，心智障礙青年因心智與肢體缺陷的多重受限，就業相當不易，但仍可透過專業的培育訓練，進入庇護工場或在外順利就業，讓心智障礙者融入社會、自力更生；不但是進步社會的重要指標之一，更直接減輕其家庭的負擔與壓力。

除了成立庇護工場外，育成基金會還成立七間小型作業所，培育他們的就業能力，將於明再增設一間小作所，以培育更多憨兒的工作技能，讓他們的能力得以展現。

自2020年起，萊爾富啟動與育成社福基金會的合作，共同關注憨兒的就業議題，今年再度發起「一圓憨兒就業夢」發票捐活動；從7月13日至10月11日為期三個月，在全台近1600家萊爾富超商門市，都能看到育成的專屬發票箱。

育成基金會提及，這兩年大環境因素，使得基金會捐款大幅減少，期盼社會各界一起響應「我的好工作，您的好選擇」，歡迎響應萊爾富發票捐，或洽育成基金會官網捐款。