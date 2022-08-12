高雄市中山工商斥資千萬元成立先進的「運動表現訓練中心」，於12日風光揭牌，中山工商不僅是全國最大高中職校，也擁有最大規模的運動團隊，校內學生各項運動成績亮眼。希望藉由先進軟硬體設施，打造頂尖運動訓練基地，讓運動員訓練事半功倍，培育更多體優人才。

新建的運動表現訓練中心佔地約150坪，分肌力訓練區、情境飛輪室及運動科學多功能檢測區。肌力訓練區可容納超過60人同時訓練。情境飛輪室配備20台搭配影音虛擬實境的頂級飛輪，提供選手全時訓練體驗。運動科學多功能檢測區，設有測力板、高階身體組成分析儀及光柵等運動科學儀器，可替不同專項選手進行科學檢測。

教育部常務次長兼代理體育署署長林騰蛟表示，中山工商是重視五育均衡發展的學校，擁有「山中傳奇」的美譽，學校和個人都曾獲教育部體育署頒發「獎勵學校體育績優團體及個人」獎項，各個運動團隊亦表現不凡。科學化訓練已是現今訓練趨勢，體育署今年6月掛牌成立國家級運科中心籌備處，中山工商也成立「運動表現訓練中心」，透過科學化訓練提升選手運動表現，期待未來在體育教學及運動競技領域，更能開創新的里程碑。

中山工商董事長陳國清說，「工欲善其事，必先利其器」，該校有近8000名學生，其中體育選手約180人，是運動大校，除原有的六和敬排球專用場、綜合體育館、大寮學園多功能休閒室和善居運動園區十二座世紀籃球場和翠亨排球場，校方再斥資千萬元規劃運動表現訓練中心，實踐「沒有最好、只有更好」的教育目標。

中山工商校長林昭億表示，該校運動團隊包括女排、男足、女足、空手道、射箭、射擊、男排、男籃、女籃、棒球等隊伍。社團有扯鈴、獨輪車等運動項目。滿足所有運動選手的訓練需求，建構頂尖完善的訓練場館是校方對選手的承諾。