連鎖藥局諾貝兒(6844)丁丁連鎖藥妝，上半年營收22.28億元，比去年同期成長17.41%，稅後淨利2.1億元，EPS為6.99元，年成長64.08%，營收獲利雙成長。諾貝兒表示，上半年主要成長動能來自防疫產品、藥品及保健食品，其中防疫商品更是推升獲利創新高的重要關鍵。

展望下半年，諾貝兒董事長張振興指出，近年來社區藥局不僅連鎖化，更有超市化的趨勢；因此，多樣化的品項銷售，讓消費者一站購足是丁丁連鎖藥妝持續努力的方向。他進一步說，希望能藉由這樣的多元服務，導入更多不同客群，並藉由多元的產品銷售，持續提升營運動能。

國際產業市調研究業者QYResearch報告顯示，2019年全球輔具市場規模87.3億美元，預估2026年將成長到149.2億美元。副總統賴清德日前也表示，截至今年2月底，全國65歲以上人口達17%，預計最快2025年達20%，進入超高齡社會；工研院預估，台灣銀髮消費市場2025年經濟規模將達3.6兆新台幣。因此，社區藥局除了傳統販售的藥品、保健食品、醫療器材外，尿布、衛生紙、清潔用品等居家生活品項越來越多外，長照輔具也是未來連鎖藥妝店服務消費者相當重要的一環。

丁丁連鎖藥妝指出，以往消費者若想購買長照輔具，大多會到大醫院附近的醫療器材行選購，但最近兩年受新冠疫情影響，有轉往住家附近社區藥局挑選的趨勢。為方便購買輔具的民眾申請長照輔具補助，丁丁連鎖藥妝也取得衛福部長照輔具代償墊付特約販售資格，今年下半年更將從50家據點、增至83家，佔丁丁全通路逾9成。

丁丁連鎖藥妝目前有89家分店，在整體的通路布局策略上採取的是比較穩扎穩打的方式，考量營收與獲利成長幅度都要相當，才會去設點，不會為了拚營收而讓獲利率下降。此外，諾貝兒未來也不排斥與其他中小型的藥局合作，藉此擴大服務規模。