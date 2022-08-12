快篩實名制4月28日上路，民眾可持健保卡、居留證赴健保藥局、衛生所購買快篩試劑。中央流行疫情指揮中心今宣布，8月15日起，實施第4輪家用抗原快篩試劑實名制、第3輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑。

中央流行疫情指揮中心4月28日起推動第1輪快篩實名制，後於6月6日進入第2輪、7月1日進入第3輪、8月15日將展開第4輪。由於快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買需求，從原先購買1份，增至多可購買2份，並可分成1次或2次購買（可代購），每份售價維持500元。

另為保障幼兒健康，指揮中心6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼兒，民眾可持孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取1份（5劑）家用快篩試劑，不計入實名制的購買資格。指揮中心後於7月1日實施第2輪，讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份試劑，8月15日則將實施第3輪，維持每位幼兒免費領取1份5劑。

指揮中心提醒民眾，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4555家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。另指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

指揮官王必勝表示，第4輪快篩實名制上路後，每日維持配送117份試劑，實施2周後將視銷售狀況，再做下一輪的規劃。對於快篩是否能檢出BA.5？醫療應變組副組長羅一鈞說，BA.5疫情從南非開始，至今到已經半年，國際上做過非常多的測試，包括歐盟、美國、紐西蘭等國都發布，家用快篩檢測BA.5是沒有問題的，效果沒有打折扣，大家可以放心。