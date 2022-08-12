民進黨桃園市議員參選人林智堅碩士學位遭台大撤銷，引起外界軒然，民進黨今中午臨時召開選對會，外傳林智堅將主動退選，改由立委鄭運鵬接棒。對此，新北市長侯友宜回應，他尊重學術自主，這是民主國家應有的態度作法，相信每個人都會尊重學術自主的判斷。

林智堅確定退選「個人未來微不足道」！821字聲明全文曝光
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