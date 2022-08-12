林智堅主動退選 侯友宜這樣說 14:202022/08/12 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，他尊重學術自主，這是民主國家應有的態度作法，相信每個人都會尊重學術自主的判斷。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨桃園市議員參選人林智堅碩士學位遭台大撤銷，引起外界軒然，民進黨今中午臨時召開選對會，外傳林智堅將主動退選，改由立委鄭運鵬接棒。對此，新北市長侯友宜回應，他尊重學術自主，這是民主國家應有的態度作法，相信每個人都會尊重學術自主的判斷。 林智堅確定退選「個人未來微不足道」！821字聲明全文曝光 很怕中華大學碩士不保？林智堅自爆一動作讓媒體人大驚 林智堅害綠營崩潰！他爆這群人「集體退通告」：太難辯護了 # 九合一選舉 #桃園市 #新北市 #林智堅 #學術 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅傳退選 高虹安：硬拗不是台灣社會核心價值 13:352022/08/12 政治 年輕人支持度超過林智堅 賴香伶：他讓大眾失望 09:402022/08/12 政治 蔡英文中和宣講遭統促黨員抗議 侯友宜回應新北治安 12:252022/08/12 政治 狂酸林智堅 桃園新選風填詞自創「美利堅、抄跑堅」RAP 12:372022/08/12 政治 蔡英文力挺林智堅 侯友宜：從政者須以身作則 12:502022/08/12 政治 林智堅害綠營崩潰！他爆這群人「集體退通告」：太難辯護了 13:572022/08/12 政治 傳林智堅將退選！改由鄭運鵬頂替參選桃園市長 12:362022/08/12 政治 挺台大 國民黨團籲9校長候選人站出來 04:102022/08/12 政治要聞 林佳龍未表態林智堅論文 藍青年喊話「做個勇敢的台大人」 09:412022/08/12 政治 民進黨「換堅」止血！林耕仁：沈慧虹是否也該知所進退 14:092022/08/12 政治 北捷批新北無環狀線具體計畫 侯友宜：雙方洽談進展順利 13:072022/08/12 政治 陳明通遭檢舉違反學倫 台大收到函了「處理中」 10:352022/08/12 生活 王鴻薇：不能放過學術詐騙集團 04:102022/08/12 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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