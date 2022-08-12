台北市美女議員林穎孟涉嫌透過前男友葉曜彰找人頭助理，詐領公費助理費用、勞健保等共計23萬1656元，台北地檢署12日依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪起訴林穎孟、葉曜彰2人，林穎孟今大動作召開記者會喊冤，表示前助理資遣費以及設計師薪水金額加起來26萬餘元，確實就是他們工作所得，並無貪污之嫌。

林穎孟表示，前楊姓助理的資遣費部分，當年皆交由時任辦公室主任、現新北市議員參選人吳香君負責。林穎孟指控吳香君冒用其名義、私章、偽造簽名所為。且資遣費僅1萬餘元，任何人更不可能為了這1萬元犯貪污重罪。林強調向地檢署對吳香君提出告發。

另外涉嫌冒用郭姓女設計師人頭詐領助理費一案，林穎孟則表示，自己確實有支付薪資給郭女，郭女每個月皆有提供美術設計、影片剪輯等工作成果。而葉姓前男友如何向郭女遊說辦理辦公室助理證件，林穎孟則表聘任郭姓設計師期間，已與葉曜彰分手，不會講話也沒有互信關係，因此不可能知郭、葉以及米達克公司間到底如何協議工作。

林穎孟最後強調，楊姓前助理跟郭姓女設計師的薪資支出加起來26萬餘元，確實就是他們工作所得，都有工作成果。事實證明，「這些助理薪水根本沒有進到本人口袋，本人沒有拿任何一毛錢，遑論貪污之有？」

林穎孟也指控吳香君說謊構陷，皆已對她告發，自己將會在法院捍衛清白，相信司法會還我清白。林也質疑地檢署選擇在九合一選舉登記參選前兩週才起訴，很難不去懷疑有政治因素牽涉在內。