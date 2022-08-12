中央流行疫情指揮中心8日公布新增9例BA.5本土個案，個案接觸者最新定序結果今日出爐，檢出1例BA.5、1例BA.2。BA.5個案為日前確診的女童弟弟，為國內第5起BA.5家庭群聚；另1名BA.2個案，則為20多歲女性的室友，已排除相關性。

國內8日新增9例BA.5本土個案，經衛生單位疫調，9日再檢出1例BA.5，為8日公布的20多歲男子、60多歲女子的同住家人，是男子的姊姊，為一起家庭群聚。

指揮中心今再宣布最新定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞說，8日公布的1名10多歲女童，有3名家人曾經確診，經再採檢，有2人陽性，為爸爸和弟弟，其中的爸爸Ct值高無法定序，弟弟則檢出BA.5，為國內第5起BA.5家庭群聚。

另1例定序個案為8日公布的20多歲女子室友，經採檢檢出陽性，定序為BA.2，已排除相關性。截至目前，國內本土BA.5個案共累計15例。