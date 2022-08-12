新竹市12日新增494例確診個案，今年以來累積9萬1765例，居家照護者為3574人，居家隔離為1145人。

根據指揮中心，考量Omicorn變異株BA.5本土疫情，呼籲民眾應確實配合防疫規定，尤其尚未接種疫苗的脆弱族群，包含幼兒、長者應盡速完整施打疫苗。

市府衛生局建議，嬰幼兒及兒童應完整接種基礎劑疫苗，可有效預防嚴重感染及MIS-C發生率，應盡速接種提升保護力。目前滿6個月至5歲嬰幼兒可接種莫德納嬰幼兒劑型疫苗，完整接種需打滿2劑，2劑需間隔為4-8週以上。根據指揮中心建議，基礎劑應以同一廠牌完成接種，如需接種疫苗，可至各年齡層新冠疫苗合約醫療院所預約。

衛生局也呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施， 並於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。

新竹市疫情確診疫苗MIS-C