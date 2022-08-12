雲林縣教育處長邱孝文（下）答覆縣議員陳俊龍質詢關於蔡總統力挺林智堅論文的看法時表示，邱孝文說，他認為應該是要相信台大校方的調查，如果其他人對於台大有不同的意見，他也給予尊重，但社會自有公評。（翻攝自雲林縣議會直播頻道）

雲林縣府計畫處長李明岳的碩士論文指導教授也是台大教授陳明通，雲林縣議員陳俊龍今（12日）質詢他是否認同蔡英文總統力挺林智堅論文，以及對陳明通的看法？李明岳表示，陳明通指導論文有其要求，也希望學弟們可以按制度走，也希望總統可以尊重制度。

陳俊龍表示，最近社會有一股不相信論文的氛圍，他是1998年取得淡江大學土木碩士學位，也有民眾問他碩論是自己寫的嗎？頗感無奈。

陳俊龍說，台大學術倫理委員會已判定林智堅論文抄襲，但蔡英文總統否定自己的台大母校台大學倫會做的決議，這對教育是一個很大的問題，教育是要教導學生追尋真理、學習專業知識，以面對未來人生不是嗎？他質詢教育處長邱孝文，此事件之後，教育工作者要如何推動12年基本教育？

邱孝文答詢表示，學位的頒布是神聖、也是肯定的作為，台大是大家公認最好的學校，很多人想要就讀的目標，也是全國最高學府，台大校方做出這樣的決議，他相信是一個公平的機制，經過非常嚴謹的流程做出來的確認，對於台大的決定應給予肯定。

邱孝文說，他認為應該是要相信台大校方的調查，如果其他人對於台大有不同的意見，他也給予尊重，但社會自有公評。

陳俊龍接著質詢計畫處長李明岳，現在大家對陳明通有所質疑，說他是「論文大戶」、「量產論文的名師」，陳明通也曾是他（李）的指導教授，對陳明通的看法如何，對於蔡總統力挺林智堅論文怎麼看待？

李明岳表示，自己取得學位是2000年附近的事，台大的教授指導論文一次可以同時指導6個學生，是有規定的，陳明通老師指導論文有他的要求，有嚴謹的程序要走，他也希望後面的學弟也可以按照嚴謹的方法。

陳俊龍質詢李明岳是否認為林智堅是他的學弟？李明岳表示，他相信制度，台大對於教授與論文都有一定的制度，大家都應該遵照這個制度。他希望總統也可以尊重制度，制度很重要，在任何職位的人都要尊重制度；總統的看法是個人的決定，也是個人要承擔。