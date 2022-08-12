2年來的疫情，重創港都會展產業，高雄經發局持續爭取後疫情時代的會展（MICE）商機，主動邀請有會展商展需求的企業、以及公協會代表，前進高雄體驗會展環境，參訪多家在地酒店、宴會廳及展覽館等會展場地，同時搭遊艇到紅毛港文化園區、體驗MR劇院及水岸輕軌，深度認識高雄人文歷史與城市轉型成果，盼能爭取到更多類型的會展及商展活動到高雄舉辦。

高雄經發局長廖泰翔12日指出，市長陳其邁上任後積極推動產業轉型，不僅吸引台積電、鴻海等科技大廠進駐，也持續提升金屬加工、造船、航太等優勢產業競爭力，聯手中央打造的亞灣5G AIoT創新園區，打造全台最大試煉場域，已發展出5G異地共演等會展創新應用發展，未來發展前景可期。

他強調，隨著疫情趨緩，高雄經發局將逐漸加強推動會展力道，吸引更多單位來高雄舉辦活動。例如今年10月舉辦的台灣設計展，獲今年美國謬思創意大獎鉑金獎肯定的DigiWave，都將陸續登場，顯見高雄是座充滿活力與多元性的城市，歡迎各企業代表到高雄辦展，親自體驗高雄會展活動的獨特魅力。

KKday總監蕭家欣表示，台灣近年國內旅遊盛興，尤其是疫情帶動國旅爆發，民眾紛紛追求獨特的旅遊體驗。而高雄近年不斷創造旅遊話題，從去年國慶煙火、跨年無人機表演，以及最近最受關注的臺灣文博會，已成為許多活動辦理的首選城市。

11日開始到12日的2天高雄會展環境體驗行程，包括KKday、安麗、台灣區珠寶工業同業公會、臺灣國際百萬圓桌保險從業人員協會、國際青年商會中華民國總會、臺灣連鎖加盟促進協會、保險理財規劃人員協會、臺灣工具機暨零組件工業同業公會、蘭花產銷發展協會等多企業及公協會代表出席，在地各飯店及會展館業者，也派員參與，詳細說明高雄會展環境，預計將為明年高雄會展活動帶進上億元商機。

高雄經發局表示，根據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」，凡在高雄舉辦2天以上會展活動，即可申請補助，其中，國際會議、研討會及展覽滿100人，或參展攤數超過100攤並符合相關規定者，得依狀況補助10萬至80萬元；國內外活動參與人數滿300人，或展覽達80攤、外縣市企業會議活動逾200人以上者，補助5萬至30萬元。