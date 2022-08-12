佳世達集團致力於結合核心能力推動永續行動專案，並擴及大艦隊的集團成員共同參與，以實現聯合國永續發展目標（SDGs），12日榮獲2022年「TSAA台灣永續行動獎」雙金一銀一銅、共四項獎項之殊榮。

其中「源源不絕 乾淨能源」、「沙坑紅寶豐富社區產業」獲得「環境永續」和「社會共融」最高榮譽金獎，集團公司仲琦科技「環境友善-包裝減量」榮獲「環境永續」銀獎，「血液透析創新全台唯一」則獲得「經濟發展」銅獎肯定。

佳世達總經理黃漢州表示，佳世達集團本次由247件永續專案中脫穎而出，獲得雙金一銀一銅的肯定，且獎項同時涵蓋ESG(環境、社會、治理)三大面向均衡發展，未來仍積極和核心能力結合，帶領大艦隊持續實踐SDGs。

達昇能源「源源不絕 乾淨能源」獲環境永續金獎。達昇能源團隊集結各專業領域節能專家，並受訓取得國際性唯一的節能績效量測與驗證技術，全面佈署「能源解決方案」，從碳盤查暨節能方案規劃、電價管理、碳權抵換申請至空調效率優化與照明、空壓機、熱回收系統節能，透過併網型儲能與高效綠能機組，保存能源、節能減碳。達昇能源也將豐富的建置經驗，協助客戶「一站式能源服務」，不僅降低營運成本，友善環境，持續推動源源不絕的乾淨能源。

《沙坑紅寶》輔導專案，為明基基金會長期輔導橫山數位機會中心，協助小農建立茶～牌，藉由數位科技融入生活，引導沙坑村茶農運用數位工具，培養影像力、農村美感及數位行銷，匯聚社區產業經濟量能，建立小農品牌。環境永續銀獎 仲琦科技「環境友善 包裝減量」集團旗下的仲琦於2021年由機構部門主導下成立包裝減量專案小組，著重包裝減量行動。持續至2021年為止，仲琦總共有4個機種進行包裝減量設計，減重13.7％至43.1％不等（平均減重約25.21%），等同於減少75.05公噸碳排放，在減少資源消耗的同時也減少溫室氣體的排放。未來隨著包裝設計變更的機種增加，以及出貨量的攀升，可持續性的環境效益會非常可觀。

明基透析藉由佳世達集團推動CIP專案(Continuous Improvement Program 持續改善計畫)，打造「全國唯一血液透析器自動化前置作業預組裝設備」。提高產線自動化積極切入智慧製造，運用資料提高生產效率，亦發展人機協作的智慧工作環境，以提供高品質且安全有效的醫療醫材，更落實聯合國永續發展目標SDG 9的「工業、創新與基礎建設」，落實企業永續發展。