目前適逢中元普渡時節，許多民眾會準備豐富供品祭祀，外界一直有個「拜過的水果較不甜」的傳說，醫師以科學角度解析並證實此現象，原因為水果有自行催熟的成分及其呼吸作用所致。醫師並提醒，祭祀時熟食若覆蓋保鮮膜，須讓食物與保鮮膜間隔2公分，以免保鮮膜的塑化劑被溶出、危害人體健康。

醫師江坤俊在《江P醫件事》以科學的角度說明「為何拜過的水果較不甜、味道怪怪的」現象。他表示，主要有兩大原因，一為植物本身有會自行催熟的「乙烯」，而拜拜常用的線香內含碳氫化合物，碳氫化合物碰到水果，會刺激乙烯產生，因此催熟水果。

另一原因為「水果的呼吸作用」，江坤俊表示，水果即使從樹上被摘下，仍被認定是活的、仍需養分，而水果獲得營養方式為，將其大分子分解成小分子，「水果含有的脂質、蛋白質、醣類成分，會藉由水果的呼吸作用分解成小分子。」他補充，因祭祀時，戶外多處高溫，會加速水果的呼吸作用，使得拜過的水果較不甜或味道怪怪的。

水果中含有脂質、蛋白質、醣類，會藉由水果的呼吸作用分解成小分子，提供水果養分。（取自《江P醫件事》）

由於民眾拜拜時，除了水果也會準備熟食，江坤俊表示，若準備的熟食屬熱騰騰狀態，最好不要放入塑膠容器；此外，若要蓋上保鮮膜，也要留意與食物需間隔2公分，否則保鮮膜碰上油脂，塑化劑會被溶出、危害人體健康。