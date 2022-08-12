立委陳玉珍介入關懷，協調中華韓友慈善協會及中華慈善公益協會提供急難救助金，幫忙許姓民眾一家人暫度難關。（立委陳玉珍辦公室提供）

金門金寧鄉安岐許姓村民無工作收入，又面臨太太重病赴台就醫的困境，加上家有年近百歲的雙親和三名小孩要照顧，不知如何是好。立委陳玉珍獲悉協調中華韓友慈善協會及中華慈善公益協會介入關懷，提供急難救助金幫忙暫度難關。

許姓民眾原在金寧鄉公所擔任修剪花草的臨時工，出勤才有工資可拿，最近剛結束工作，上個月太太又因病赴台住進榮總加護病房，讓他也只得暫停工作，家中生活頓時陷入困境，加上有年近百歲的年邁雙親和3名尚在就學的孩子要照顧，一下不知如何是好。

陳玉珍接獲陳情，了解真實狀況後，趕緊聯繫慈善公益團體，尋求相關援助，最終獲得「中華韓友慈善協會」及「中華慈善公益協會」兩協會的大力協助，提供緊急的急難救助金，希望能幫許姓鄉親一家人暫度眼前難關。

陳玉珍表示，她多次就強化社會安全網問題質詢衛福部，建議針對急難救助適度放寬申請資格，讓更多真正需要急難救助的家庭能適時獲得援助，畢竟慈善團體的愛心有限，但政府制度性的協助才是正軌，未來她也會持續關心此一問題，期盼類似個案都能獲得即時關懷和幫助。