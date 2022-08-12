中方海軍的039C/039D型潛艦

中方海軍最新的潛艦7月才服役，如今已成為東海艦隊的一員，參與對台任務，而它是尖端非核傳統潛艦的代表。

據《海軍新聞》（Naval News）網11日報導，這艘潛艦最初是2021年 5月在報導下曝光，它是039A型潛艦的新變體。儘管中方並未公布，它究竟是哪款潛艦，但西方分析家認為，它是039C，或039D型潛艦。

就目前所知，它是在武漢打造，並在上海艤裝。就在下水短短1年多後，它如今已服役並發揮戰力，而對新型潛艦來說，這速度簡直是飛快。

039D據信是中方海軍現役柴電潛艦中最安靜的之一，而潛望塔上的排氣擴壓器位置也已升高。它的潛望塔設計類似瑞典打造，預計最早2024年下水的A-26布萊金厄級（Blekinge class）潛艦，但並不是照抄的複製品。

儘管有人推測，它獨特的圍殼內可能有用來發射強大新型飛彈的垂直發射系統（VLS），但知名海軍專家薩頓（H. I. Sutton）認為，這不太可能，它所搭載的，很可能仍是前版潛艦所採用魚雷和「鷹擊」-18超音速反艦飛彈。

#China's East Sea Fleet, across from #Taiwan, has received a new #submarine. The boat is unlike any currently in service, being distinguished by a radically angled sail 🇨🇳⚓https://t.co/cTI6ypYkWB — Naval News (@navalnewscom) August 11, 2022

而它的推進系統幾乎可確定，就是某種能潛航較長時間，並保持安靜的「絕氣推進」（AIP）系統。這艘潛艦是在解放軍東部戰區所在的寧波舉行服役儀式，並和較舊型的元級潛艦般，以大榭島潛艇基地為母港。

相關地區和台灣海軍隔海相對，而東海艦隊的潛艦基地就位於台灣本島北方約500公里。此外，它還與日本的島鏈相對，而解放軍在潛艦基地東方的活動也日益頻繁。

如今中方海軍已有最大的「絕氣推進」潛艇艦隊，但台灣卻只有4艘潛艦，其中兩艘是二次世界大戰的骨董，雖然它們先後由美、台現代化，但仍是台灣從美國手中接下的全球最古老現役潛艦。當然，它們不能和解放軍的潛艦相比。

薩頓坦言，雖然另外兩艘要遠比它們現代化，也相對具備戰力，但缺乏中方最新型潛艦的「絕氣推進」系統，也過時了。而不管4艘潛艦有多好，數量實在太少，尤其是解放軍態度日益強硬，在台灣東西岸巡航，更是如此。

數十年來，在北京施壓下，台灣買不到更多潛艦，最後只好自己打造。如今第1艘已動工，進度很快，要是報導正確，那再幾個月就能下水了。而一般預料，新潛艦將酷似劍龍級潛艦。