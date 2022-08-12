依經濟部水利署的資料顯示，基隆市最大的水庫新山水庫12日的有效蓄水率僅有55.7％，並每日降低1.6％到1.8％。自來水公司一區處表示，若持續沒有降雨，將視新山水庫蓄水量狀況，不排除會採取分區供水措施。

自來水公司副總經理12日上午赴一區處視察，雖未受訪，但據悉在討論基隆市缺水及後續的因應狀況。一區處透露，目前新山水庫的有效蓄水率僅有55.7％，蓄水量也僅有558.22萬立方公尺，目前已經針對基隆市實施第一階段的夜間減壓供水措施。這也解釋了為何基隆市中正及信義兩區，地勢較高的社區會出現水壓不足的狀況。

隨著自來水公司已經開始實施第一階段的夜間減壓供水措施，那麼，是否有計畫在什麼樣的狀況下，會實施第二階段的分區供水措施？一區處對此沒有回應，僅表示，將會在現行措施下，盡力調配供水，最少也要讓雞籠中元祭順利結束。

另一方面，一區處11日公布了設置8處供水站，提供中正及信義區民眾取用。12日則表示，供水站增設為11個，除原有的中正區調和街萬安堂、北寧路31巷口、正濱海濱里活動中心，及信義區正信路227巷路口、東信路236巷37之21號前、孝忠里民活動中心、孝德里民活動中心和東峰街42巷口外，另增設新豐街巴塞隆納、海洋世界及碧海晴天三社區門口、信義區美的世界社區與大香港社區。

由於雞籠中元祭將在國曆8月27日關龕門後正式落幕，屆時若北部的集水區還沒有大規模的降雨，自來水公司是否會進行第二階段措施。還有待進一步觀察。