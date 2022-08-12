新冠疫情肆虐期間，餐飲業者首當其衝，尤其是內用為主的業者，近來疫情趨緩，台中市府推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，鼓勵餐飲業者針對營業場所加強清消，只要7月15日前已在台中取得稅籍的業者，每家可申請補助5000元，15日上午開跑，預計造福2萬多家業者。

盧秀燕表示，疫情趨緩人潮回升，與市府團隊近來和各商會、業者進行多次訪談後，得知現階段民眾仍擔心在外用餐環境安全，因此市府率先提出「餐飲安心吃振興補貼」計畫，補貼餐飲業者環境清消成本，也感謝議會支持通過1.2億元追加預算用於補貼，讓民眾對台中整體餐飲環境更有信心。

盧秀燕指出，這2年疫情對餐飲業者造成強烈衝擊，市府近期推出一連串振興活動與補貼計畫，未來將逐步落實相關補貼、促銷推展活動並持續推動至年底。

經發局長張峯源表示，疫情之下台中經濟前景仍十分看好，今年第二季台中市經濟指標有10項全國第一，企業投資也衝破2兆元大關，整體投資及經營環境仍十分優越，近期雖在疫情及中國大陸經濟制裁夾擊下，但市府振興經濟的腳步不會停歇。

「台中市餐飲安心吃振興補貼」自8月15日至9月14日受理申請或經費用罄為止，經發局說明，申請一律採線上申請，只要今年7月15日（含）前有在台中市取得稅籍，國稅局登記營業項目為餐飲業者，具備實體店面或經營團膳業者都能申請，只要線上填寫申請書，並附上匯款帳號、營業場所清潔消毒照片及相關佐證資料即可。