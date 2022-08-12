精材(3374)下半年受惠新產品的價格較佳，和台幣貶值，下半年營收將和上半年相近。但下半年毛利率將較上半年下滑，即使稼動率不變，電費增加原本就不利毛利率，更何況第三季、第四季稼動率逐季向下，稼動率變動對精材毛利率影響更大，因此法人建議中立，目標價給予130元。不過精材重獲多方敲進，周五開低後重啟戰火，成功翻紅收漲1.66%報122.5元，拚返5日線。

台積電(2330)為精材的最大股東，持股比率41%，也是第一大客戶，占精材營收比重70%以上。精材的業務大都是客製化專案為主，得視客戶量產時程，因此營收變動幅度大。近期高通膨及升息仍持續，對於消費需求衰退以及未來經濟下滑的疑慮升高，精材營運將受到影響。法人預估精材2022年稅後EPS 6.78元。

受惠車用WLCSP和測試訂單增加，精材第二季合併營收21.32億元，季增27.82%。主要大客戶台積電占第二季營收比重74%，除晶圓測試外，還有其他合作產品如微機電、指紋辨識、3D感測和人臉辨識。毛利率較首季增加6.93個百分點達38.45%，來自產能利用率提升，業外收入來自處份設備。精材單季稅後EPS 2.1元。

精材考量中長期業務發展及營運管理需要，董事會通過今年4月起至2024年12月，陸續投資25億元，以自地委建方式，興建新廠辦大樓。預估2022年將支付其中工程款項5.6~6.2億元，上調2022年資本支出至8.6~9.5億元，年增2.14~12.83%，上半年資本支出為2.26億元。

此外，因應研發與客戶未來需求，提升中長期競爭力。今年第四季新廠將動土，2024年底完工啟用，營收貢獻要到2025年，整體規劃尚未定案，仍得視客戶需求。2021年折舊費用為8.61億元，2022年因為設備折舊到期，折舊費用年減4~8%。再加上新研發設備驗證期長，認列折舊時間也比較晚。