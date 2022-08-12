日本首相岸田文雄周五表示，他將指示日本政府採取更多措施，協助經濟能緩解能源和食品價格上升所帶來的打擊。

岸田文雄表示，他將在下周一的一個政府委員會議上發布此一命令，該小組將討論如何採取措施，協助家庭和零售商應對不斷上漲的生活成本。

岸田文雄對記者說，「我將下令採取額外的措施，把重點放在能源和食品價格上，這兩種價格已形成近期通膨上升的主要部分」。

應對生活成本的上升，已經是岸田文雄支持消費、將日本經濟從疫情泥沼中復甦的首要政策任務之一。

日本的消費者通膨原本遠低於其它先進國家，但由於燃料和全球原物料價格不斷上升，日本六月的CPI為連續第三個月超越日銀的2%目標。

在本周三內閣改組之後，岸田在記者會上表示，政府將暫時地動用外匯存底，為更多的措施提供資金。

但岸田文雄也表示，如果通膨繼續上升，政府準備採取進一步措施，並進一步暗示了，政府可能在今年稍晚編列額外預算，以緩解經濟受到的打擊。