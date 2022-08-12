金萬林（6645）因新冠檢測與癌症檢測試劑銷售成長，上半年營收成長74.05％，毛利率推升至49％，淨利8,640萬元，年增148％，EPS 2.14元，已達去年全年EPS 2.89元之74％，營收、獲利、EPS齊創同期新高。

金萬林表示，全球猴痘疫情升溫，金萬林超前部署因應未來防疫需求，已開發出猴痘檢測試劑並可提供檢測服務，協助防疫工作。在新冠檢測試劑剛性需求穩定，搭配癌症基因檢測與代謝體分析市場持續擴大，精準醫療業務下半年成長可期。

國內疫情爆發，Covid-19檢測相關產品以及PCR核酸檢測服務需求大增，金萬林試劑產品為自行開發，是毛利率最高產品。因許多環境場所相關人員仍需定期做核酸檢測，剛性需求持穩。7月營收月增1.84％；前七月營收4.85億元，年成長45.91％。

此外，金萬林與各大醫院合作推廣癌症基因檢測與代謝體分析，除銷售檢測試劑外，亦可配合醫院提供檢測服務，個人化精準醫學服務全面照護癌症病人、健康與亞健康民眾，精準醫療業務下半年成長可期。

金萬林指出，今年添購NovaSeq 6000多功能定序儀，為臨床研究用基因定序高階設備，目前國內僅有五個機構擁有。將研發癌症癒後的監控檢測，並可搭配旗下LDTs認證的精準醫療分子檢測實驗室，與各癌症檢測中心、醫院、學校進行產學合作，提供代檢與出具檢測服務。

金萬林目前更擴建代謝體實驗室，並研發針對肌少症、免疫系統檢測、綜合代謝檢測與第二型糖尿病監控等，提供全方位的全身健康風險評估。