國科會與屏東縣政府12日舉辦「屏東科學園區招商暨產學交流論壇」，宏致電子、聚和國際、明揚國際、明寶生物科技、裕晨科技、加捷生醫、健茂生物科技、以及和頌企業等8家有意進駐園區的廠商，與國科會、屏東縣府簽署合作意向書。

國家科學及技術委員會12日與屏東縣政府共同舉辦「屏東科學園區招商暨產學交流論壇」，在國科會副主任委員陳宗權、屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、屏東縣城鄉發展處長李怡德、以及南科管理局長蘇振綱的見證之下，宏致電子、聚和國際、明揚國際、明寶生物科技、裕晨科技、加捷生醫、健茂生物科技、以及和頌企業等8家，簽署進駐屏東科學園區意向書。

國科會副主任委員陳宗權指出，科技部已於8月27日更名為「國家科學及技術委員會」，新國科會將接續過去科學園區的成功開發經驗，打造「精緻多元、 優生活、節能永續」的屏東科學園區。

他說，屏東是個人文薈萃的地方，未來國科會將結合屏東大學、屏東科技大學、以及中山大學等周邊學界資源，投入研究創新，厚植國內科技人才庫，吸引出外求學子弟回屏東發展。

陳宗權表示，除了土地及人才之外，供應鏈對屏東科學園區的發展，也非常重要，南台灣從嘉義科學園區、台南科學園區、高雄科學園區、橋頭科學園區，一路串聯到屏東科學園區，國科會南科管理局已打造一條完整的南台灣科技產業廊帶，利用既有科學園區的發展優勢，提供屏東科學園區未來產業所需的供應鏈。

他說，屏東科學園區規劃引進智慧農醫、綠色材料、太空科技、以及其他新興科技等四大主軸產業，而國科會為了使太空產業供應鏈能落腳屏東，2020年6月，已在旭海建立「短期科研探空火箭發射場域」，今年7月也順利發射台灣第一具「混合式類衛星載具火箭」，希望能帶動相關產業鏈進駐園區。

南科管理局表示，屏東科學園區總面積73.83公頃，其中，產業用地38.17公頃，園區籌設計畫已於今年1月奉行政院核定推動，而今年3月26日也辦理籌備辦公室揭牌典禮，預計明年4月，廠商建廠可與公共工程同步進行，希望能將新興科技導入屏東境內產業，引領在地產業轉型升級與創新，並加速科技產業落地成形。