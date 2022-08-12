動漫《名偵探柯南》是日本國民級長壽動畫，原作動漫自1994年開始連載，電視動畫則自1996年開始播放，播出26年熱度絲毫不減，是不少人的童年回憶。作者青山剛昌近日與《航海王》作者尾田榮一郎進行對談，透露早已將《名偵探柯南》的結局畫好，讓粉絲們相當驚喜。

據悉，青山剛昌現年59歲，《名偵探柯南》漫畫早在1994年開始連載，至今已連載28年，是日本最長壽連載漫畫之一，由於遲遲未有結局出現，讓許多粉絲擔心有生之年看不到結局，對此，青山剛昌在該訪談中親口證實早在5年前《名偵探柯南》結局就已定稿，當時正生病住院的他想著先畫出來，他坦言，「不確定明天跟意外哪個先來，因此先做個準備」，還透露害怕自己某天突然沒辦法繼續完成作品。

超人氣動漫《名偵探柯南》可謂是家喻戶曉，由於不斷連載卻遲遲未見結局導致有關結局的各種預測時常在網路流傳，甚至連阿笠博士也被懷疑是黑暗組織的大BOSS，但作者此前並未回應這些推測，青山剛昌分享，他在去巴西看世界杯時在機場被1個老大叔工作人員拿著翻來覆去地看他的護照，他感到奇怪發問，「請問有什麼問題嗎？」，只見工作人員回覆，「我很關心大結局，請您一定平安回國」，青山剛昌大笑說道，「我當時驚呆了。」如今青山剛昌終於親口證實5年前就已構思好結局，讓粉絲們又驚又喜，直呼，「不用擔心有生之年看不到結局了！」