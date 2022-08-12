【全程影音】林智堅宣布退選桃園市長 認了「論文寫作瑕疵」道歉：我坦然離開 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門等連環爭議，更被台大認證論文抄襲、遭撤銷碩士學位。總統蔡英文雖多次表態力挺，但難擋批評聲浪。民進黨今日（12）中午針對桃園選情在總統官邸召開臨時選對會，林已確定主動退選，將由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。林也在下午召開記者會，821字聲明全文如下：

首先，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，智堅由衷的抱歉。

過去我曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修。不過，因為我個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是我不願意看到並深感抱歉的。

這次的選舉，除了城市治理藍圖的構思外，也深刻感受到國際情勢的影響。在最一開始，我想把過去八年的新竹經驗，轉化為服務桃園市民，建設桃園的動力，不過桃園市長的選舉已經成為多方境內境外政治角力的擂台，站在這個台灣關鍵的時刻，個人的未來已經微不足道。

論文的抹黑與攻擊因我個人而起，它佔據所有公共議題的資源與空間，這對桃園鄉親很不公平。在這場桃園市長的選舉之中，我們看不到國民黨提出政見、願景，桃園人的心聲與需要刻意被忽略，文燦團隊帶來的桃園「正好」，「實現美好」，也因此烏雲罩頂而不被看見。

智堅39歲當選新竹市長，47歲有機會代表黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培，我也不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。

因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。我坦然離開，感謝民進黨上下給予我承先啟後的機會，很抱歉我沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場，不過個人的清白是一輩子的，我不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛我的人格與清白。