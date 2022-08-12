勞保基金最近一次精算報告指出，勞保基金將在2028年破產，政府因而連年撥補預算至勞保基金續命，今年也撥補300億元，勞動部部長許銘春今天受訪時表示，行政院近日已召開會議初審預算，但具體預算仍待行政院核定，「一定會比300億多」。

此外，據勞動基金運用局最近一次公布的勞動基金運作情況，今年1至6月勞保基金已虧損727.1億元、收益率為-9.13％。

許銘春指出，近日行政院籌編預算時，在會中表達希望比300億更高的金額，但具體金額仍待行政院核定，「一定會比300億多」。