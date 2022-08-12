當人的基本物質生活被滿足後，便會開使追求更精緻的物質，尤其現在人越來越在意時尚的穿搭，大眾在於穿著上越來越捨得花錢。而衣服方面的價格落差也不小，從便宜的百元內搭到精品的萬元以上，而部分人會覺得隨著年齡增長，使用的東西也必須越來越好。有名網友表示，當媽媽知道自己穿的品牌時，居然感到很驚訝，想問問看其他網友他這樣真的很不行嗎。

原PO在Dcard在發文表示，自己今年34歲，但是因爲自己也不是做什麼高薪的工作，所以平時的衣服都是以便宜好穿為主；不太會像身邊的朋友一樣買一些名牌錢包或是鞋子皮帶，就連包包都是不超過2000塊的，就連公司新來的妹妹背的包包都是精品小包。有次媽媽詢問原PO都穿什麼品牌的衣服時，因為當時穿的是NET，她就照實回答，原本以為要被稱讚一波勤儉持家，結果媽媽表現出無法理解的表情說，都30多歲的人怎麼還穿便宜貨，怎麼一件名牌衣都沒有，太沒有質感了。原PO表示，自己平常穿的品牌大概就是NET 、UQ、GU 這幾個牌子，34歲的她這樣真的很不行嗎？

文章發出後，網友們紛紛稱讚原PO，能夠用平價的衣服穿出質感來才是最厲害的，而且精品不一定穿起來就有質感，「帥哥剪百元快剪依然是帥哥」、「一堆土豪全身精品 卻無法掩蓋整身的俗氣」、「把平價物穿出質感來，特別有成就感。」