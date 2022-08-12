今天是中元普渡，大甲警分局長吳燕山率領同仁祭拜好兄弟。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

農曆7月15日是中元普渡，台中市大甲警分局今也準備供品祭拜「好兄弟」，但供桌上的祭品卻有些不一樣，出現「花生醬、破朴子及炸醬麵」。原來是取諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，祈求案件發生率降低、破案數增加、警銀聯阻防詐，民眾紛紛豎起大拇指直呼波麗士有創意！

今天是中元普渡，大甲警分局長吳燕山率領幹部及同仁，在分局前舉行簡單、慎重普渡儀式，持香敬拜祝禱冥陽，莊嚴肅穆的儀式中，除有行善佈施仁厚之心外，更對眾生有關懷之情，別具意義。

不過仔細一看，供桌上的祭品卻有些不一樣，出現「花生醬、破朴子及炸醬麵」，原來是取其諧音「發生降」、「破不止」、「阻詐」等，祈求案件發生率降低、破案數增加、警銀聯阻防詐。

分局長吳燕山表示，大甲警分局轄區內有鎮瀾宮香火鼎盛，民眾對於鬼神之說，大都抱持寧可信其有，因而一般公司行號及機關團體均非常重視；為使轄區能平安順遂，特別準備「花生醬、破朴子、炸醬麵」供品祭拜，祈求治安及交通案件發生率降低、破案數增加。

另為了避免更多人遭詐騙，分局除了強化預防犯罪宣導外，更用心深耕阻詐工作領域，成立「警銀聯阻防詐」群組，共同為民眾財產把關，有效防止詐騙事件的發生，於儀式結束炸醬麵會由各所拿回去「煮（阻）炸（詐）」，並更積極打擊詐欺犯罪。